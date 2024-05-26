"الصحة" تكشف عن الخدمات الطبية المقدمة في برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الصحية المتاحة والمقدمة في برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، و أوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن جميع الخدمات الطبية يتم تقديمها للمستفيدين بدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية الدقيقة، وجلسات الغسيل الكلوي وعلاج الأورام.

المستفيدون من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين من البرنامج هم مستحقي معاش تكافل وكرامة.

وكانت قد كشفت عن آلية الحصول على خدمات الرعاية الصحية لغير القادرين إذا كانت غير متوفرة فى مكان الإقامة، متابعه أنه سيتم توفير الخدمة المطلوبة فى أقرب مكان، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين لجميع أفراد الأسرة فى حالة إذا كان هناك معاش ضمان أو تكافل.

واشترطت وزارة الصحة والسكان أن يكون أفراد أسرة صاحب معاش الضمان أو تكافل وكرامة غير منتفعين بخدمات التأمين الصحى، وهم الأطفال تحت السن وأطفال السن المدرسى وأصحاب الوظائف بالقطاع العام والخاص.

برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

وكانت وزارة الصحة أطلقت برنامج الرعاية الصحية لكبار السن في شهر أكتوبر الماضي، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعى "برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين" متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبى، و350 مستشفى (عام وتخصصى ونوعى)، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات فى حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدم.