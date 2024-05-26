الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«البحوث الإسلامية» يعلن إطلاق حملة توعوية "في البذل العطاء"

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع  البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن إطلاق حملة توعوية بعنوان "في البذل العطاء"، وذلك تزامنًا مع انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي، للتأكيد على أهمية التفوق والتميز، وحثّ الشباب على بذل المزيد من الجهود من أجل بناء مستقبل أفضل لهم وتحقيق تقدم وازدهار مصرنا الحبيبة، خصوصًا في هذه الفترة التي تحتاج إلى أن يعي كل فردٍ دوره ويستشعر مسئوليته نحو مجتمعه ووطنه الذي يعيش فيه.

txt

"البحوث الإسلامية": الخطاب الدينى المعتدل الداعم الأكبر للتنمية المستدامة

الحملة تأتي ضمن جهود المجمع في التوعية المجتمعية الشاملة بالقضايا المهمة

وقال الأمين العام للمجمع د. نظير عيَّاد، إن الحملة تأتي ضمن جهود المجمع في التوعية المجتمعية الشاملة بالقضايا المهمة التي تشغل بال الناس وتتفق مع استراتيجية الدولة في البناء، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبرد.أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بتكثيف الجانب التوعوي فيما يتعلق بتلك القضايا الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في رفع الوعي التنموي وتقضي على كل ما من شأنه أن يعيق حركة التنمية، مضيفًا أن الحملة تستهدف التأكيد على دور الشباب في بناء الوطن، وأن تحقيق الذات والتفوق والتميز هو السبيل الأول لرفعة أي مجتمع وتثبيت أركانه، فالمجتمع يقوم على قدرات أبنائه وإرادتهم في النجاح وعزيمتهم القوية في مواجهة أي تحديات يمكن أن تنال من قيامهم بدورهم.

 أهمية بناء جيل على درجة عالية من الثقافة والمعرفة تجعله على قدر المسؤولية في بناء الوطن


وأضاف "عياد"، أن الحملة تركز على أهمية بناء جيل لديه الوعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تجعله على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في بناء الوطن والحفاظ عليه، كما أنها توجه لهم مجموعة من الرسائل التي تشجعهم على الاعتماد على الذات وعدم التساهل في تحديد مستقبلهم، فضلًا عن معالجة الجوانب السلبية التي تؤثر على الشباب وتصيبهم باليأس والإحباط.

 وأشار إلى أن الحملة يتم تنفيذها عن طريق الاتصال المباشر لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشباب في مختلف أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى تنفيذها إلكترونيًا على موقع المجمع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي.

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف رأسي التفوق والتميز أحمد الطيب

مواد متعلقة

بإجمالي 53 ألف دارس.. فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم للأطفال بالأروقة الخارجية

توجيه جديد من وزير الأوقاف بشأن خطبة الجمعة

المفتى يُطالب المجتمع الدولى بتدخل فورى لوقف "وحشية" الاحتلال ضد الفلسطينيين

الأزهر يشارك فى اجتماع لجنة الصحة النفسية للأطفال والمراهقين

"البحوث الإسلامية": الخطاب الدينى المعتدل الداعم الأكبر للتنمية المستدامة

المفتى: الحكم بتكفير أى إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء

المفتى: شكل حجاب المرأة يختلف حسب الزمان والمكان.. وله شروطه

لا ينكرها إلا جاحد.. وزير الأوقاف يوضح حجية السنة ومكانتها فى التشريع

الأكثر قراءة

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

أسعار الأضاحي 2024.. كم وصل سعر الخروف البلدي قايم؟

"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

مصرع طفلة سقط بها أسانسير فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

محمد عبدالعزيز

قبل أيام من عيده السنوى.. الإعلام فى حديث الرئيس

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى