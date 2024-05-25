السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بإجمالي 53 ألف دارس.. فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم للأطفال بالأروقة الخارجية

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

في إطار مبادرة هدية الأزهر للمصريين يعلن الجامع الأزهر الشريف، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم للأطفال بفروع الرواق الخارجية بمحافظات الجمهورية، في إطار اهتمام الأزهر الشريف بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما، ووفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، وأ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر.

 

وصرح دكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها في الراغبين في التقديم وهي ألا يقل عمر الطفل عن خمس سنوات ولا يزيد على سبع سنوات، حيث يلتحق الطفل بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالمقار المعلن عنها، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم تكون بنظام الحضور المباشر فقط، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم مجانية بالكامل.

من جهته أوضح دكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه على الراغبين في الالتحاق بأي من برامج القرآن الكريم التقدم إلى الفرع وفق المواعيد المحددة التي سيتم نشرها في وقت لاحق اليوم على صفحات الرواق بالمحافظات، حيث سيتم نشر جداول بالفروع المتاح التقديم بها ومواعيد استقبال كل فرع للطلبات، مؤكدا على أن الأعداد المطلوبة محدودة، وأولوية القبول بأسبقية التقديم، موضحا أن هذه البرامج تأتي برعاية الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، وبتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د.عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر.

الأزهر هدية الأزهر الجامع الأزهر الشريف القرآن الكريم للأطفال الرواق الخارجية

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