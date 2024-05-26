تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدار السلام 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية وبيعها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك".



واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.



وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.