الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. مصر تواجه تنزانيا في فرصة الصعود لمونديال الساق الواحدة 2026

منتخب مصر لكرة القدم
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة

تستأنف اليوم مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثانى عشر، ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، التى تقام بملاعب القطامية ببتروسبورت،  وتختتم منافسات البطولة  غدا  الاثنين.

ويلتقى فى الرابعة من مساء اليوم منتخب جامبيا مع نظيره بوروندي لتحديد المركزين الحادى عشر والثانى عشر.

كما يلتقى كينيا مع أوغندا فى السادسة مساء لتحديد المركزين التاسع والعاشر، وفيما يخص مواجهة مصر وتنزانيا فتقام فى الثامنة مساء اليوم لتحديد المركزين السابع والثامن،  والمنتخب الفائز يضمن الصعود لكأس العالم 2026

وتعد مواجهة ليبيريا وأنجولا آخر مباريات اليوم فى المنافسات والتى تقام فى العاشرة مساء أيضا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا لحسم آخر فرصة للتأهل إلي نهائيات كأس العالم المقبلة 2026، حيث يتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل الأخيرة وهي المركز السابع.

فيما يواجه منتخب أنجولا نظيره منتخب ليبريا على المركزين الخامس والسادس.

ومن المقرر أن يواجه منتخب غانا نظيره المغربي في النهائي، فيما يواجه منتخب الجزائري نظيره النيجيري على المركزين الثالث والرابع.

ويضم المنتخب الوطني  15 لاعبا هم :

في حراسة المرمى:  محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن .

الهجوم : حسني مبارك، 
عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتورة منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي،  ومحمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

البارالمبية لجنة كرة القدم للساق الواحدة يواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة

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