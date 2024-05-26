الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ 60 مليار جنيه

البنك المركزى
البنك المركزى

يطرح  البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 27- 8- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 30 مليار جنيه في 25- 2 -2025.

طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه على عطاءين


كان البنك المركزي، قد طرح الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

شمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 182يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 364 يومًا، ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 26- 11- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 25 مليار جنيه في 27- 5 -2025.

طرح دورى

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

وقرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا، ونحو 30 ألف جنيه ماكينات الصراف الآلى.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس الماضي 23 مايو، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

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