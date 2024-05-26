أبرزها عرض فيلم "جيوش الشمس".. أجندة الدستور الثقافية

في أجندة الدستور الثقافية ، اليوم الأحد، عديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ما بين العروض السينمائية، والمعارض التشكيلية والأمسيات الثقافية والفنية نرصدها لكم في هذا التقرير.

جيوش الشمس وأبطال من مصر أونلاين

ففي السابعة مساء، وعبر تطبيق زووم، تنظم شبكة آمون للباحثين في الأدب والسينما، أمسية سينمائية أونلاين، وعرض لفيلم “جيوش الشمس” لشادي عبد السلام، وفيلم “أبطال من مصر”، للمخرج أحمد راشد، ويعقب العرض، مناقشة مع الناقد السينمائي أحمد رفعت.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يعقد بمركز قنصلية الثقافي في السابعة مساء، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “احتمالات لا نهائىة للغياب”، والصادرة عن دار العين للنشر للكاتبة آية طنطاوي، ويناقشها اكاتب الروائي محمد إسماعيل، ويدير الأمسية الإعلامي خالد منصور.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يفتتح بالمركز الثقافي الفرنسي بالمنيرة، فعاليات معرض التصوير الفوتوغرافي “زهرة الموت”، للفنانة أمنية صبري، وتستمر فعالياته حتي 12 يونيو 2024.

الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر

وفي الخامسة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل قاعة الفنون بالمجلس الأعلي للثقافة، حلقة نقاشية بعنوان “الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر.. تسليط الضوء أصبج ضرورة”، يديرها د. أحمد عبد الدايم، ويشارك فيها كل من: د. عماد أبو غازي، دينا جلال، أحمد السراجي، عمرو البسيوني، هبة الزين، ووليد قانوش.

في ذات السياق، يليها في السادسة مساء، تعقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، أمسية ثقافية لمناقشة النسخة العربية لرواية “الأيام الخوالي”، للكاتب الأوزبكي عبد الله قادري، والصادرة في نسختها العربية عن دار المعارف بالتعاون مع سفارة أوزبكستان بالقاهرة، وأنجزها دكتور محمد نصر الدين الجبالي، أستاذ اللغة الروسية بجامعة عين شمس وعميد كلية الألسن جامعة الأقصر، ويناقش الرواية دكتور حسين محمود.

أعمال حلمى بكر ومحمد رشدي على مسرح الجمهورية

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة والنصف مساء، حفلا يضم نخبة من أعمال كل من الموسيقار حلمى بكر والفنان محمد رشدى ويقوده المايسترو دكتور محمد الموجى.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول تم تخصيصه لمؤلفات الموسيقار حلمى بكر، أما الفاصل الثاني يغني خلاله ياسر سليمان بعض من أعمال الفنان محمد رشدى.

احتفالية القومي للترجمة بيوم أفريقيا العالمي

وفي أجندة الدستور الثقافية، تشهد قاعة طه حسين، في الثانية عشرة ظهرا، احتفالية المركز القومي للترجمة. باليوم العالمي لقارة إفريقيا.

وتتضمن الاحتفالية تكريم المترجم علي الغفاري، الذي صدرت له مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "الكولونيالية الجديدة وفقر التنمية في أفريقيا".والعديد من المترجمين الذين قدموا من خلال المركز القومي للترجمة أحدث الإصدارات عن الشأن الأفريقي والأدب الأفريقي. وبالتزامن مع الاحتفالية يقدم المركز تخفيضات علي إصداراته تصل إلي 50٪.