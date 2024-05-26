ياسر عبدالعزيز لـ"الشاهد": الإعلام الغربى قابل للتنظيم والتحكم

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن الإعلام الغربي إطاران؛ الإطار النظامي والإطار الغير نظامي، لافتًا إلى أن الإطار النظامي هو وسائل الإعلام الخاضعة للتسجيل، وهي وسائل الاتصال التابع لهيئة الاتصال الفيدرالية، أي وسائل الإعلام التي لها عنوان وتخضع للتقييم وبها آلية للمسائلة.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن النوع الثاني هو الإطار الغير نظامي، وهو السوشيال ميديا أو التدوينات على مواقع الإنترنت، معقبًا: "أتحدث عن الإعلام الغربي بوصفه إطار قابل للتنظيم والتحكم رغم أن نصفه غير نظامي؛ لأن النصف الغير نظامي هو في حوزة الغرب".

وتابع: "عندما دخل لاعب كبير رئيسي وهو "تيك توك" ليأخذ حصة وبدأوا يشعرون بأن تيك توك قادر على اللعب والتأثير، قام المشرعون الأمريكيون بإصدار مشروع قانون يلزمه بأن يبيع نفسه في أمريكا أو يغلق، والرئيس بايدن صدق، والاتحاد الأوروبي فرض عليه القيود".