الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كهربا: أهدى اللقب الإفريقى إلى الجماهير

كهربا يحتفل بالبطولة
كهربا يحتفل بالبطولة الإفريقية

أهدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب دوري أبطال ‏إفريقيا إلى جماهير النادي الداعمة للفريق في كافة المحافل.‏

 

وعبر كهربا عن سعادته بالتتويج باللقب رقم 12 في تاريخ النادي، والاستمرار في حصد ‏البطولات على الصعيد القاري.‏

 

وأكد لاعب الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بمثابة الأب الروحي للاعبين ‏وأنه دائمًا ما يدعم الفريق.‏

 

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في ‏تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء ‏على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏ ‏

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