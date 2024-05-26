انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية بمحافظتين جديدتين.. تعرف على أماكن توزيعها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في محافظتين.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل، اليوم الأحد، الموافق 25 مايو، وتستمر حتى غدٍ الإثنين 27 مايو، وذلك في محافظتي الإسكندرية وأسوان.

وتشمل القوافل الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الآشعة والتحاليل).

ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إنفوجراف، يتضمن أماكن توزيع القوافل على المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن توزيع قوافل حياة كريمة

انطلاق قوافل "حياة كريمة" الطبية بالإسكندرية أسوان

الصحة: 290 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.7 مليار جنيه

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 289 ألفًا و590 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و713 مليونًا و392 ألف جنيه، وذلك خلال شهر أبريل الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة بلغ 276 ألفًا و573 مواطنًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة، موضحًا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وأضاف «عبدالغفار» أنه تمت مناظرة 473 حالة بواسطة تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ودون تحمل المريض أي مشقة.

فحص 31 ألفًا من طالبى كارت الخدمات المتكاملة

وقال «عبدالغفار» إنه في إطار استراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 31630 ألفًا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى - معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.

وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 11 ألفًا و693 مواطنًا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفًا أنه تمت مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 19 ألفًا و271 مواطنًا من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة).