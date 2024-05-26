الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفشة: الجيل الحالى يسطر تاريخًا مشرفًا مع الأهلى

أفشة يحتفل بالتتويج
أفشة يحتفل بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويجه مع الفريق ‏بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخ الأهلي والرابعة له مع النادي، متمنيًا مواصلة حصد كل ‏البطولات.‏

وقال أفشة إنه متعطش دائمًا للفوز بالبطولات مع الأهلي رغم تتويجه بـ15 لقبًا منذ انتقاله إلى ‏النادي، ودائمًا ما يتطلع إلى حصد المزيد من الألقاب التي تضاف إلى تاريخه والتي يفخر بها ‏خلال مسيرته الكروية.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الجيل الحالي يسطر تاريخًا مشرفًا له مع النادي من خلال البطولات التي ‏توج بها، لافتًا إلى أن كلمة السر في البطولات دعم الجماهير، إلى جانب أن اللاعبين على قلب ‏رجل واحد.‏ 

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

محمد مجدي أفشة الاهلى الأهلي أمام الترجي الأهلي وفريق الترجي دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

عاجل.. حسام وإبراهيم حسن يهنئان النادى الأهلى بالتتويج بالبطولة الـ12 لدورى أبطال إفريقيا

محمد عبدالمنعم: الأهلى يستحق اللقب وتعاهدنا على إسعاد الجماهير

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد إعلان "القسام" عن أسر جنود.. جيش الاحتلال يشن قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم جباليا وشمال غزة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

7 فوائد صحية لتناول ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسى ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى