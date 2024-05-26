أفشة: الجيل الحالى يسطر تاريخًا مشرفًا مع الأهلى

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويجه مع الفريق ‏بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخ الأهلي والرابعة له مع النادي، متمنيًا مواصلة حصد كل ‏البطولات.‏

وقال أفشة إنه متعطش دائمًا للفوز بالبطولات مع الأهلي رغم تتويجه بـ15 لقبًا منذ انتقاله إلى ‏النادي، ودائمًا ما يتطلع إلى حصد المزيد من الألقاب التي تضاف إلى تاريخه والتي يفخر بها ‏خلال مسيرته الكروية.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الجيل الحالي يسطر تاريخًا مشرفًا له مع النادي من خلال البطولات التي ‏توج بها، لافتًا إلى أن كلمة السر في البطولات دعم الجماهير، إلى جانب أن اللاعبين على قلب ‏رجل واحد.‏

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏