الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا تعتزم إرسال شظايا قذائف "الناتو" بأسماء أطفالها قتلى الحرب للأمم المتحدة

حرب أوكرانيا وروسيا
حرب أوكرانيا وروسيا

تعقد مؤسسة "روسيا اليوم" الإعلامية، مؤتمرا صحفيا عشية اليوم العالمي للطفل في 28 مايو بهدف لفت انتباه المجتمع الدولي إلى مقتل الأطفال الروس نتيجة أعمال نظام كييف الإرهابي وكل من يرعاه.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي عرض شظايا قذائف "الناتو" المقدمة إلى أوكرانيا، وعلى كل قطعة ستكتب أسماء الأطفال الذين ماتوا بهذه القذائف (يتم إرفاق الشظايا الحقيقية بالقضايا الجنائية كدليل مادي)، كما سيتم سرد قصصهم بإذن من أقاربهم من قبل المشاركين في المؤتمر الصحفي.

وتم توفير المواد من قبل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، وسيتم أيضا نشر بيانات دقيقة عن الأطفال القتلى، كما سيتم إرسال أجزاء القذائف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على عريضة رسمية في المؤتمر الصحفي هدفها دعوة دول "الناتو" إلى وقف توريد المعدات العسكرية إلى أوكرانيا ووقف قصف السكان المدنيين في روسيا. ويتعين على الغرب أن يفهم أن روسيا تسجل كافة الجرائم وسوف تضمن بالتأكيد معاقبة مرتكبيها.

وتأتي المبادرة من ممثلي جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي المنطقة التي تعرضت للقصف اليومي لأطول فترة منذ عام 2014.

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