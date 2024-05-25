الحياة أقوى من إسرائيل.. الفلسطينيون بمخيمات النازحين بغزة يشجعون الأهلى فى بطولة إفريقيا

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك احتفالات في فلسطين وفي غزة تحديدًا بقوز الأهلي على الترجي.

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، إن الفلسطينيين جزء من التركيبة الاجتماعية المصرية، لافتًا إلى أن الفلسطينيين بمخيمات النازحين بغزة يشجعون الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الإعلامي يوسف الحسيني مشاهد من داخل قطاع غزة، لفلسطينيين داخل المخيمات بالقطاع أثناء مشاهدة مباراة نادي الأهلي والترجي التونسي.

وتوّج فريق الكرة بنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.