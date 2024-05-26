الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 فوائد صحية لتناول ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة

زيت الزيتون
زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أقدم الزيوت المستخدمة في العالم بفضل فوائده الصحية العديدة، وقد كان جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط لآلاف السنين، ومن بين الاستخدامات الشائعة لزيت الزيتون تناوله على معدة فارغة، فوفقًا لما جاء فى موقع "هيلث" الطبي، فهناك مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بتناول ملعقة من زيت الزيتون صباحًا على معدة فارغة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد زيت الزيتون في تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما يمكن أن يساهم في تهدئة المعدة وتخفيف أعراض القرحة والتهاب المعدة.

تعزيز صحة القلب

يعتبر زيت الزيتون غنيًا بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، الذي يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، هذا يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

تنظيم مستويات السكر في الدم

تناول زيت الزيتون يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري أو لأولئك الذين يسعون للحفاظ على استقرار مستويات السكر.

مضاد للأكسدة

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E والبوليفينولات، وهي مواد مضادة للأكسدة تساعد في حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. 

تحسين وظائف الكبد

يساعد زيت الزيتون في تطهير الكبد من السموم، مما يحسن من وظائفه العامة ويزيد من كفاءته في تنقية الجسم. 

المساعدة في فقدان الوزن

بالرغم من أن زيت الزيتون غني بالسعرات الحرارية، إلا أنه يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وتعزيز الشعور بالشبع، مما يسهم في التحكم في الوزن عند تناوله بكميات معتدلة.

تحسين صحة البشرة والشعر

الدهون الصحية والفيتامينات الموجودة في زيت الزيتون تساعد في ترطيب البشرة والشعر والحفاظ على نضارتهما، مما يعزز من مظهرهما العام. 

بشكل عام، يمكن القول إن تناول ملعقة من زيت الزيتون على معدة فارغة يعد من العادات الصحية التي يمكن أن تساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض، ومع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام غذائي جديد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة.

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