ثاني المتأهلين لكأس إنتركونتيننتال 2024.. العين يصعق يوكوهوما بخماسية ويتوج بطلًا لآسيا

توج نادي العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز على نظيره يوكوهوما إف مارينوس الياباني في إياب المباراة النهائية للبطولة بخمسة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز ضمن فريق العين المشاركة في بطولة كأس إنتركونتينتال 2024، بعد فريق أوكلاند سيتي الذي توج ببطولة أوقيانوسيا للمرة الـ12 في تاريخه.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز يوكوهوما بهدفين مقابل هدف.



وأنهى العين الإماراتي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

واستحوذ العين على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول للمباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين ولكن بأفضلية هجومية لفريق يوكوهوما.



وافتتح سفيان رحيمي التسجيل لفريق العين مبكرًا في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

واستمر الأداء الهجومي من الفريق الإماراتي لتسجيل الهدف الثاني، وسجله كاكو في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وقلص يان فارق الأهداف لفريق يوكوهوما في الدقيقة 40.

وتلقى ويليام بوب البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع وطُرِد من الملعب.



وسدد لاعبو العين 3 كرات على المرمى من أصل 9 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل 6 تسديدات من 10 محاولات لفريق يوكوهوما وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ العين على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق يوكوهوما.

واستمر استحواذ فريق العين على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي من جانب فريق العين فقط بدون أي محاولات لفريق يوكوهوما طوال الشوط.

وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67.

ثم سجل لابا كودجو الهدف الرابع لفريق العين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليقتل أحلام فريق يوكوهوما في المباراة، وعاد وسجل الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو العين 6 كرات على المرمى من 15 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 6 تسديدات من 10 محاولات لفريق يوكوهوما وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ العين على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق يوكوهوما.

