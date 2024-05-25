السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر" فى جولة داخل شركة وجدى مؤمن للصناعات النسيجية

جريدة الدستور

قام الفنان أحمد داود، مقدم برنامج "الكونتينر" بجولة داخل مصنع ملابس.

من جانبه، قال أحمد عبدالعظيم، مدير مبيعات شركة وجدي مؤمن للصناعات النسيجية، خلال لقائه مع الفنان أحمد داود، ببرنامج "الكونتينر" المذاع عبر قناة dmc، هنا في المكتب الفني يتم استقبال التصميمات من المكتب الخاص بشركة وجدي مؤمن في إيطاليا، وهو من يحوله من ورق إلى خام.

وقال المهندس سامح سعيد، مدير مصنع النسيج بشركة وجدي مؤمن للصناعات النسيجية، إنه في قسم التسدية بالمصنع يتم سحب الخيوط وتجميعها، ليتم ادخالها في قسم النسيج ويتم نسجها إلى قماش.

وأوضح المهندس سامح أنه تتم مرحلة فرش القماش وهو يتم عن طريق رسمة يتم رسمها بالأطوال المطلوبة والتصميم المطلوب، ثم بعد ذلك يتجه القماش إلى مرحلة القص.

برنامج الكونتينر الفنان احمد داوود مصنع ملابس شركة وجدي مؤمن

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