السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع عامل وإصابة 3 في انفجار بمصنع حديد بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين داخل مصنع للحديد في أثناء عملهم بمنطقة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، ونقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 3 عمال في انفجار بمصنع حديد بالجيزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي،ـ مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه إشارة من المقدم محمد العشري، رئيس مباحث الصف بوفاة عامل 20 سنة، وإصابة 3 بإصابات خطيرة، في أثناء عملهم بمصنع حديد بدائرة القسم.

بالفحص تبين ارتفاع درجة حرارة الفرن ما أدى إلى انفجار سلل تناثر قطرات لهب الحديد على الأول، وتوفي في الحال، وأصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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