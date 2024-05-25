محمد الباز: الرئيس السيسى يتبع فلسفة عدم حجب المعلومات عن المواطنين

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، عن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعلام خلال حديثه في افتتاح مشروعات توشكي اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك أهمية لتواصل المسئولين مع الصحافة والإعلام لتوضيح الحقائق، وهذا القرار يعيد للإعلام دوره الريادي والمحوري.

وأضاف أن هذا التوجيه من الرئيس السيسي له دلالة كبيرة، لأن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولي في حكم الدولة حريص علي إيصال الحقائق والمعلومات للمواطنين سواء كانت معلومات عما يتم إنجازه أو عن التحديات التي تعترض هذه الإنجازات، متابعا: "الرئيس من اللحظة الأولي يرفع شعار لازم الناس تعرف".

وأشار إلى أن الأداء الرئاسي للرئيس السيسي يتبع فلسفة عدم حجب المعلومات عن المواطنين، لأن الرئيس السيسي كان يخوض ومازال معركة الإرهاب وبناء الدولة بجانب معركة الوعي.