السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمارا حداد لـ"الدستور": قرار العدل الدولية خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف الحرب في رفح

تمارا حداد
تمارا حداد

أكدت تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، أن قرار محكمة العدل الدولية مهم جدا وخطوة في الاتجاه الصحيح لوقف الأعمال العسكرية في رفح إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من معبر رفح إلى حين فتحه أو من معبر كرم أبو سالم حتى يتم إنهاء التوافق الكلي على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قرار المحكمة بحاجة إلى تنفيذ رغم أنه قرار ملزم ولا يستأنف لكن محكمة العدل الدولية الذراع القضائي لمجلس الأمن تفتقد لآليات وأدوات تنفيذ والاداة التنفيذية فقط بقرار ومشروع يتم تقديم القرار كمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي وان لا يكون هناك وضع حق النقض الفيتو الأمريكي. 

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دلالات قرارات "العدل الدولية" بضرورة وقف العمليات العسكرية فى غزة

وقالت حداد إن كان المشروع بصيغة وقف إطلاق النار الكلي على قطاع غزة سيتم وضع حق النقض الفيتو الأمريكي أما إذا كان المشروع فقط لوقف العمليات العسكرية في رفح وإدخال المساعدات فإن امريكا لن تضع حق النقض الفيتو الأمريكي تفاديا للاحراج أو ستمتنع عن التصويت.

حداد: إسرائيل لن تلتزم ولم تنهي عمليات رفح الإ برسيخ تفاوض

وتابعت حداد: "إسرائيل لن تلتزم ولم تنهي العمليات في رفح إلا بترسيخ تفاوض يتلاءم مع إسرائيل وإخراج المحتجزين لكن اسرائيل أن توقفت لفترة حول اطلاق النار لكن ستعاود استمرار إطلاق النار لتنفيذ الأهداف التي تريد أن تحققها".

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خبير علاقات دولية: قرارات "العدل الدولية" تضغط على إسرائيل لمنع مزيد من الجرائم

وأشارت إلى أن حكم محكمة العدل الدولية جاء نتاج جهود مستمرة من تقديم رد من قبل جنوب افريقيا إضافة إلى مصر التي دعمتها في القضية إضافة لجهود بعض الدول العربية حتى تضغط على اسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة للوصول إلى وقف نهائي وترسيخ سلام مستدام ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت أن الهدف ادخال المساعدات الإنسانية ووقف سياسة التجويع الممنهجة التي جعلت المواطنين في حالة موت بطيء لعدم توفر الطعام والشراب والدواء وتفاديا لكارثة إنسانية تودي بحياة الأطفال والنساء والمرضى والجرحى في القطاع.

تمارا حداد العدل الدولية رفح المساعدات الإنسانية قطاع غزة معبر رفح معبر كرم أبو سالم

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