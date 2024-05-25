تحرير 17 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية وتفتيشية على المخابز بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية مكبرة رقابية وتفتيشية للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بديرمواس، أسفرت عن ضبط وتحرير 17 مخالفة متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه بناءً على توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية وتماشيا مع توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية قامكت الوحدة المحلية بالمركزبالتعاون مع إدارة تموين البندر تحت إشراف المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين حيث قام أحمد ثابت نائب رئيس المركز وناجح محمود مدير إدارة تموين بندر ديرمواس بحملة تموينية على المخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة ديرمواس، أسفرت عن ضبط وتحرير عدد 17 مخالفة ما بين انتاج خبر غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعدات المستخدمة فى إنتاج الخبز وعدم وجود ميزان حساس و عدم إعطاء بون صرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري تأتي لفرض الأنضباط التمويني علي الأسواق والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين والقضاء علي الممارسات الأحتكارية والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين مشيرا إلي أستمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في تكثيف الحملات على جميع المنشات التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الاسواق ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والغش التجاري.

438162887_979549123958853_1284959691959204005_n

441493781_979548857292213_6081578644457911259_n

441505879_979548810625551_5198047194197964435_n

441521964_979548833958882_2179817359867056237_n