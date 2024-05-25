خبير زراعى يكشف عن جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية

علق الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء سابقًا، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تنموية في جنوب الوادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "كلنا كمصريين يجب أن نكون فخورين بما تم إنجازه من أعمال تمويلية لرفع مكانة مصر الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".

وأضاف أن الدولة لكي تزيد مساحات جديدة للزراعة وزيادة الرقعة الزرعية التي تضاءلت في الوادي والدلتا نتيجة التعديات عليها من 30 سنة، فضلًا عن الزيادة السكانية والأمن الغذائي والتحديات العالمية التي أثرت عليها أيضًا في سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة للغذاء.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي منذ 2014 أكد على إقامة مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي في الصحراء واستغلال كل ما يتوفر بين الموارد المائية سواء جوفية وتحلية مياه الصرف الزراعي.

وأكد أن هناك 15 منطقة ومساحات زراعية أجرت الدراسات التفصيلية لصلاحية التربة من الحصو والتصنيف للتربة وبحث ماذا إذا كانت هناك إمكانية زراعتها على مساحة 8 ملايين فدان وظهرت هذه النتائج في مشروعات اليوم.