السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإنقاذ النهري ينتشل جثمان طالب غرق في بحر شبين الكوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن المنوفية، من استخراج جثمان طالب لقي مصرعه غرقا في بحر شبين، وكانت قد شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة غرق طالب أثناء السباحة في بحر شبين المار من دائرة القسم، وعلى الفور تم  الدفع بقوة أمنية مصحوبة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان.


وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور قسم  شرطة شبين الكوم العميد محمد جمعه   يفيد بمصرع طالب غرقا داخل بحر شبين، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة، وتم التنسيق مع الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان ونقله للمستشفى.


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان أ، ع ج، 16عام طالب، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى جامعة المنوفية لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة نحو الحادث.


تم تحرير المحضر الازم بالواقعه، وذلك بعد سؤال شهود العيان في الواقعه  وأسرة المتوفي، وجار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وتسليم الجثمان لذويه، لدفنه بمقابر العائلة.

محافظة المنوفية غرق طلب بحر شبين انتشال جثمان محضر بالواقعة

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