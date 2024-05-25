عاشور يشيد بإدراج 28 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة لعام 2024

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفرالشيخ.

إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي

وأثنى الوزير على إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة التي يقل عمرها عن 50 عامًا وفق نسخته الصادرة لهذا العام 2024، وذلك من بين إجمالي 1171 جامعة على مستوى العالم، كما أثنى الوزير على إدراج 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف (CWUR) لعام 2024. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية الدولية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مايو، وجاء في مُقدمتها اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة.

كما استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفد مُنظمتي اليونسكو واليونيسف لاستعراض أوجه التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي والبحثي، كما تم استعراض التجربة الرائدة لبنك المعرفة المصري لمختلف الباحثين والطلاب.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، بحضور لفيف من الوزراء والجهات المعنية، حيث تم الاطلاع على آخر المُستجدات الخاصة بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، والتوقيتات الزمنية للانتهاء مما تبقي من أعمال بهذه المشروعات.

كما تم استعراض زيارة وزير التعليم العالي للمملكة المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم بحضور 122 وزيرًا للتعليم من مختلف دول العالم، وخلال الزيارة، عقد د. أيمن عاشور اجتماعًا مع نُخبة من العلماء والأساتذة المصريين المُتميزين في مختلف الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا، كما التقى وزيرة الدولة للتعليم في المملكة المتحدة وممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم ووفد جامعة إكستر، وجامعة إسكس، وجامعة باث، وجامعة بلايمووث البريطانية وجامعة جلاسكو الأسكتلندية؛ بالإضافة إلى عقد لقاءات مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي السعودي والعراقي؛ لبحث وتعزيز التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية والسعودية والعراقية، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات دولية وإقليمية وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عرض رؤية وزارة التعليم العالي حول التعليم العابر للحدود والاهتمام المُتزايد به، وكذلك استعراض أبرز ما يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من تقدم ونمو على كل الاتجاهات خلال السنوات الأخيرة.

كما استقبل الوزير وفودا من 20 دولة من دول منظمة اليونسكو؛ لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري، وتم تنظيم 4 جلسات حوارية ونقاشية للاستفادة من التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة.

والتقى الوزير مدير المجلس الثقافي البريطاني، وتناول اللقاء بحث جهود وصول مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط، وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وزيادة التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الزيارات مع مؤسسات المملكة المتحدة، وتقديم منح دراسية للطلاب والباحثين، ودعم بناء القدرات القيادية.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ووفد جامعة الشارقة؛ لبحث إنشاء فرع لجامعة الشارقة داخل جمهورية مصر العربية، بهدف توفير فرص تعليمية مُتميزة للطلاب المصريين والوافدين، وإثراء المشهد الجامعي المصري بتخصصات علمية بينية مُبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.

وقام الوزير بزيارة جامعة السويدي للتكنولوجيا، حيث تفقد سيادته مباني الجامعة ومرافقها من إنشاءات وتجهيزات فنية ومعامل، للاطمئنان على تجهيزات الجامعة لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وشهد الدكتور أيمن عاشور ختام فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول الذي نظمته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وتفقد الوزير المعرض الذي يضم منتجات الطلاب وابتكاراتهم، واستمع إلى شرح تفصيلي حول ابتكارات ومشروعات الطلاب المُتميزة، وأثنى سيادته على الابتكارات التي قدمها الطلاب في مختلف المجالات، خاصة وأنها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، ووجه الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتطوير ابتكاراتهم؛ لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلية.