تفاصيل صادمة فى قضية "سفاح التجمع": جامع ضحاياه أحياء وميتين

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة عن تفاصيل صادمة في قضية سفاح التجمع، ومنها أن المتهم كان يجامع ضحاياه أحياء وميتين عقب حفلة تعذيب تنتهي بقتلهن، داخل حجرة عازلة للصوت في منزله، توفر له الأمان حال حاولت إحداهن الصراخ.

التحريات أثبتت أيضًا أن المتهم قدم لضحاياة مخدر "الآيس" كشرط منه لمعاشرتهن قبل تنفيذ جريمته، حتى يتمكن من شل حركتهن ويضمن أنه لن تكون هناك مقاومة.

المتهم يتحدث باللغه الإنجليزية ورافض التحدث

كان كشف مصدر أمني عن أن سفاح التجمع والداه مقيمان بالولايات المتحدة الأمريكية وهو مزدوج الجنسية وعقب القبض عليه رفض التحدث باللغة العربية وطالب بحضور أحد ممثلي السفارة الأمريكية.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات للمتهم وعرضه على الطب الشرعي للكشف على صحته النفسية والعصبية.

كانت هزت جريمة قتل بشعة أهالي منطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث عثر على جثتي فتاتين ملقاتين في منطقتين صحراويتين على طريق الإسماعيلية وبورسعيد، وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط شاب من الإسكندرية في هذه الجرائم المروعة، ليُلقب بـ سفاح التجمع.

خيوط من كاميرات المراقبة

بدأت خيوط الجريمة تتكشف مع رصد كاميرات المراقبة المتهم وهو يغادر منزله حاملًا لفافات مشبوهة وحقيبة كبيرة الحجم، مما أثار شكوك رجال الأمن، وعند محاصرته ومناقشته، أصيب بنوبة هياج عصبي وانهار رافضًا الإدلاء بأي معلومات حول ضحاياه.

طوق أمني مكثف

مع ازدياد حدة القضية، فرضت أجهزة الأمن المصرية طوقًا أمنيًا مكثفًا على مدار الساعة حول شقة المتهم، وتشير التحريات إلى أن المتهم مصري الجنسية ويعيش بمفرده في إحدى شقق التجمع الخامس.