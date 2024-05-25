السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم الغربية" تتابع امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة العمليات

تعليم الغربية
تعليم الغربية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، للعام الدراسي 2023/ 2024، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، وشدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكل من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات أو السماعات أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024

كان تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أداء طلاب التعليم الفني لامتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، حيث يؤدي 39 ألفًا و957 طالبًا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية، في 118 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدًا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجّه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس على مستوى المحافظة.

وخلال تفقده اللجان، وجّه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا.  كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

من جانبه، أوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 وعددها 118 لجنة، منها 54 لجنة للتعليم الثانوي الصناعي، 10 لجان للتعليم الثانوي الزراعي، 48 لجنة للتعليم الثانوي التجاري، 6 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، وتم فرش جميع اللجان الفرعية بعدد 20 طالبًا، وإجمالي عدد الطلاب بجميع اللجان والنوعيات 39957 طالبًا وطالبة، كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع الاستراحات الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بواقع 23 استراحة بإجمالي 660 سريرًا، مع تزويدها بكل وسائل المعيشة الكريمة، التي تليق بالمعلمين.

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