ستولتنبرغ ينفي إمكانية استخدام دفاعات الناتو لاعتراض الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا

نفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، فكرة إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا باستخدام أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحلف.



وأشار ستولتنبرج في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، إلى أن الحلف يميز بين السماح لأوكرانيا بمهاجمة أهداف في روسيا باستخدام "أنظمة تم التبرع بها" وأي مشاركة مباشرة لحلف شمال الأطلسي في الصراع.



وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "لن نكون طرفا في الصراع"، رافضا فكرة الأمين العام السابق للحلف أندرس فوغ راسموسن بإسقاط الصواريخ الروسية بأنظمة الدفاع الجوي لدول الحلف.



وفي وقت سابق، اقترح الأمين العام السابق للحلف، استخدام أنظمة الدفاع الجوي على أراضي دول الحلف بولندا ورومانيا لمساعدة أوكرانيا.



هذا وقد حذرت روسيا باستمرار من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو متورطة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".



