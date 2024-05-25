السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف منطقة إيلات

صاروخ
صاروخ

أصدرت المقاومة الاسلامية في العراق، بيانا كشفت فيه تفاصيل استهداف منطقة أم الرشاش بإيلات.

وقالت المقاومة: “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024،  هدفًا حيويًا في إيلات وبالتحديد أم الرشراش”.

وتابعت: “الاستهداف تم بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

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