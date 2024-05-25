"القاهرة الإخبارية": الإدارة الأمريكية لم تُعلق على قرارات "العدل الدولية"

قال رامي جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، إن حكم محكمة العدل الدولية لم تُعلق عليه الإدارة الرسمية الأمريكية حتى الآن وهذا أمر غير مسبوق.

رفض اعتقال نتنياهو

وأكد رامي جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلب المحكمة الجنائية الخاص باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع وبعض قادة حماس، قائلة إن المحكمة الجنائية ليست جهة اختصاص لهذا الأمر وأن مايحدث في غزة ليست إبادة جماعية.



وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا ترى حرجًا من جرائم الجيش الصهيوني في غزة، ولكن جو بايدن حذر مرارًا وتكرارًا من اتساع العملية العسكرية في رفح لتصل إلى المناطق السكنية.

ارتباك السياسة الأمريكية

وأشار إلى أن هناك حالة من الارتباك في السياسة الأمريكية تجاه ما يحدث في غزة على أيدي الكيان الصهيوني.

وتابع:" ستكون إسرائيل أكثر طاعة الفترة المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب الضغط الشعبي والعالمي على أمريكا الفترة الأخيرة جراء ما يحدث في غزة".