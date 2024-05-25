الفنان محمد الصاوى: أنا صاحب شخصية العمدة الآلى مع الراحل عبدالمنعم مدبولى

كشف الفنان محمد الصاوي عن شخصيته في فوازير جده عبده، قائلًا: "أنا صاحب شخصية العمدة الآلي التي ظهرت مع الممثل الكبير عبد المنعم مدبولي في فوازير جده عبده".

وأضاف الفنان محمد الصاوي، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة، أن الفنان عبد المنعم مدبولي منحه شخصية أخرى وهي عوكل في تلك الفوازير تعويضًا له؛ لأنه ظل طيلة ٣٠ حلقة يظهر متخفيًا في الإنسان الآلي.

وأوضح الفنان محمد الصاوي، أن أهم ما يميز شخصية الراحل عبد المنعم مدبولي، أنه كان يعشق الضحك والابتسامة وحب الآخرين، لدرجة أنه كان عندما يوجد تكريم في إحدى الدول يصطحبه معه في هذا التكريم.