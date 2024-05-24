الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وليد جاب الله لـ"الشاهد": الحرب جزء من الاقتصاد وليس العكس

وليد جاب الله
وليد جاب الله

كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، الفرق بين الاقتصاد العادي واقتصاد الحرب.

وأضاف جاب الله، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الحرب جزء من الاقتصاد أما الاقتصاد فليس جزءا من الحرب.

وتابع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: "الحرب جزء من الاقتصاد وليس الاقتصاد جزءا من الحرب، لأن الاقتصاد العالمي ولاسيما الاقتصاد الحر الرأسمالي يمر بدورات نمو نمو نمو ثم يصل لقمة ما، يتم إعادة التصحيح، ومظاهر إعادة التصحيح نراه في انهيار البورصات العالمية وفي أسواق المال".

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