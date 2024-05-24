الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز المتهم بإطلاق النيران خلال حفل زفاف بالمرج

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قررت نيابة المرج، حجز شخص على ذمة التحريات، فى اتهامه بإطلاق أعيرة من سلاح نارى خلال حفل زفاف.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من “طبنجة” خلال حفل زفاف بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك شركة سياحة - مقيم دائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة "مرخصة وسارية الترخيص")، واعترف بارتكاب الواقعة أثناء تواجده بحفل زفاف نجل عمه بدائرة قسم شرطة المرج.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج ذمة التحريات إطلاق أعيرة سلاح نارى حفل زفاف

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