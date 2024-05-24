الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: المقاومة صامدة وخسائر الجيش الصهيوني تتزايد

غزة
غزة

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن النخبة العسكرية الصهيونية يتم تقسيمها لفريقين، حيث يتمثل الفريق الأول في فئة شديدة التهور وعدم التفكير بشكل متوازن، ويرأس هذه الشريحة نتنياهو، وهذه الفئة سيتم القضاء عليها بالانكسار، وهذه النخبة الإسرائيلية لا أمل فيها على الإطلاق.

الحرب في غزة

وأكد الدكتور أحمد يوسف، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن الفريق الثاني من القيادة العسكرية الصهيونية يتمتع بقدر من العقلانية ويريد التوصل لهدنة سريعًا من أجل محاولة تحقيق بعض الأهداف الصهيونية بقدر من الذكاء العقلي بدلًا من الاعتماد على القدر العسكرية.

انقسام القوة العسكرية بإسرائيل 

وأضاف في حديثه، أن المقاومة صامدة والخسائر تتزايد، ومن ثم يزداد الضغط الداخلي على نتنياهو كثيرًا من الفريق الذي يريد التفاوض.

وكان قد أعلن رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام، أنه يتم النظر في تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة بطلب من جنوب إفريقيا.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تدهورت للغاية منذ يناير 2024، مضيفًا أن جنوب إفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب على قطاع غزة.

استاذ علوم سياسية أحمد يوسف النخبة العسكرية الصهيونية الحرب على غزة

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