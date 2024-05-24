خالد أبوبكر عن اتصال بايدن بالرئيس السيسي: "العالم أدرك قيمة وأهمية مصر"

علق الإعلامي خالد أبوبكر، علي اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال خلال تقديم برنامجه "كل يوم"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن الحقيقة يبدو أن العالم تدارك حجم مصر ودورها في المفاوضات".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي أعرب عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدأوبة والمستمرة، للتوصل إلى وقف اطلاق النار واتفاق للهدنة في قطاع غزة وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض".

وتابع: "وتحقيق انفراجه تنهي المأساة الانسانية الممتدة التي يعيشها شعب فلسطين وفي ذلك السياق بحث رئيسان الموقف الانساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز حيث اتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الانسانية والوقود لتسلمها إلى الأمم المتحدة".