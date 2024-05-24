عقب سقوطه من علو.. التصريح بدفن جثة عثروا عليه بشوارع الزيتون

صرحت نيابة الزيتون بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بأحد شوارع منطقة الزيتون، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع شخص في منطقة الزيتون.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن سبب الوفاة هو سقوط المتوفي من أعلى عقار، وأنه أقدم على إزهاق روحه لمروره بأزمة نفسية حادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.