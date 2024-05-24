الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد فايق: الابن هو المشروع القومى للأب والأم.. وجميعنا نقدّر المعلم

الإعلامى أحمد فايق
الإعلامى أحمد فايق

قال الإعلامى أحمد فايق، إن الأساس في الثانوية العامة، هو الاجتهاد، مردفًا: "إحنا نتعب واللي عند ربنا ما بيروحش أبدًا، وأؤكد على المبدأ اللي اتربينا عليه، وعشنا طول عمرنا عليه، وهو كل أب وأم ابنهم أو بنتهم المشروع القومي له، ودائمًا بنستثمر في أولادنا، ولازم نعلمهم صح، وهم قادرين أن يعبروا بكل شيء في الحياة".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC": "أولادنا هم اللي بيشرفونا ويرفعوا رقبتنا لحد السما، لأنهم بيتعبوا، وعندهم تحديات كتير، لأن تحديات جيلنا أقل بكتير من تحديات هذا الجيل اللي نجده فيه تدفق معلومات، وتحديات كتيرة، ونقدر التحديات والتعب والشقى اللي بيتعبوه الأبهات والأمهات، ونؤكد على احترام المعلم وهو أساس العملية التعليمية".

وحرص برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "DMC"، على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد في شكل مسابقة.

أحمد فايق مصر تستطيع DMC

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