الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: اتصال بايدن بالرئيس السيسى يؤكد أهمية دور القاهرة لحل القضية الفلسطينية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اتصال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي لبحث تطورات الأوضاع في غزة يؤكد دور القاهرة المحوري في إنهاء العدوان الإجرامي الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن رسائل الرئيس السيسي خلال الاتصال تؤكد موقف مصر التاريخي الرافض لتصفية القضية والمتمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة، وترد بكل قوة على كل من يريد النيل من جهود مصر الداعمة والراسخة.

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نورا على تشارك فى فعاليات معرض سوق السفر العربى بدبى

وأشارت نورا علي، إلى أن الاتصال يرسخ لخطوات متقدمة في إدارة الملف وتغير نوعي في مسار السياسة الأمريكية، بما يعزز التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة أن مصر صانعة القرار وتمثل بوابة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بسياساتها المتوازنة القوية وقيادتها الحكيمة التي تعمل بكل شفافية ووضوح.

النائبة نورا على لجنة السياحة مجلس النواب الرئيس الأميركي غزة سلطات الاحتلال

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