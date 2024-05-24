أمير المصرى يكشف لـ"أون سيت" أسباب رفضه لدور عالمى مهم

قال الفنان أمير المصري، إنه خسر بعض الأدوار الفنية التي كانت تُعرض عليه بسبب موقفه الواضح من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن عدم الإعلان عن الاتجاه المحدد من هذه القضية في الوقت الراهن يشكل خطورة كبيرة.

الانتقال للعالمية

وأكد الفنان أمير المصري، خلال لقائه ببرنامج "أون سيت" المذاع عبر فضائية "أون"، أن المهرجانات تدعم الأفلام المستقلة بصورة كبيرة، خاصة الأفلام التي لا تمتلك ميزانية كبيرة للترويج، ومهرجان كان يدعم هذه النوعية من الأعمال الفنية بالفعل.

حسن اختيار الأعمال الفنية



وتابع: "اختياراتي الفنية بحاول فيها أوازن بين الأعمال المصرية والعالمية، أنا بحب أمثل في مصر جدًا وبحس إني وسط أهلي".

واستطرد: "كنت خجول جدًا وأنا صغير، وكنت محظوظ بدعم أهلي المستمر ليا، وأنا كان نفسي في العالمية من طفولتي".

وأشار إلى أنه يحاول قدر المستطاع اختيار أعماله الفنية بعناية شديدة، قائلًا: "عمر الشريف كان مثلي الأعلى".

وذكر: "رفضت دور ضد شخصيتي ومبادئها، والدور كان مهم جدًا ولكن أنا تخليت عنه بشكل جذري".