الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صفاء النجار: النص الروائى ليس مكانًا لتدريب وخلق قارئ محترف

الدكتورة صفاء النجار
الدكتورة صفاء النجار

قالت الكاتبة والإعلامية، صفاء النجار، إنها حين نشرت أول أعمالها اعتبرت أن علامة الجودة فيما تقدمه، هي إقبال النقاد الكبار على مناقشة النص، وهذا كان يعطي الصك وشرعية المرور.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدي "أوراق" بمؤسسة الدستور، ندوة مناقشة (راهن الرواية العربية ومستقبلها).

الندوة يقدمها الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، ويشارك فيها الكتاب والروائيون: (الدكتورة صفاء النجار، سمر نور، الدكتور شريف صالح، صبحي موسى).

txt

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

وأكدت “النجار” أن  فكرة الشللية تخلق مجتمع القبيلة، ولفتت إلى ان خلق الجيتوهات الأدبية يهدد المنتج الإبداعي، إلى جانب ذلك رفضت النجار فكرة انشغال المبدع سواء “روائي قاص أو شاعر” بتدريب القارئ داخل النص الروائي، ولكن هناك بدائل لخلق قارئ محترف، عبر الذهاب إلى المدارس والجامعات وعمل ورش تدريبية مهتمها ودورها الرئيس هي صناعة ذائقة أدبية ونقدية، وفتح آفاق للأشتباك مع النصوص الإبداعية وتفكيكها.

صفاء النجار 

صفاء النجار كاتبة وأكاديمية وروائية حاصلة على الدكتوراه- كلية الإعلام- جامعة القاهرة- المحرر الأدبي لجريدة الدستور المصرية- مقدمة برنامج "أطياف" شبكة تليفزيون"الحياة" صدر لها: روايات: "استقالة ملك الموت"، "حسن الختام"، مقامات الغضب والمجموعات القصصية: "البنت التي سرقت طول أخيها"، "الحور العين تفصص البسلة"، "الدرويشة".

منتدى أوراق 

ويأتي منتدى "أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، تعزيزًا للمعنى، وانحيازًا لقيم الثقافة الوطنية، وللهوية المصرية بجذورها المتعددة، ومحيطها الجيوسياسي، وانتصارًا للفكر والإبداع. 

ويعد المنتدى الذي أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، في مقر صحيفة وموقع "الدستور"، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.

صفاء النجار راهن الرواية العربية ومستقبلها الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله لشلليه تخلق مجتمع القبيلة منتدى أوراق

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير على إسرائيل إثر عملياتها فى رفح الفلسطينية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"الشناوى" يضع الأهلى فى "ورطة" قبل نهائى الأبطال.. رابطة النقاد تُطالب برد حاسم

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين