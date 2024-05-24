"الوفد" يُرحب بقرار "العدل الدولية" بوقف الحرب فى رفح

رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بالزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على مدينة رفح الفلسطينية وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات التي تتخذها إسرائيل لوقف هذا العدوان.



وقال الدكتور عبدالسند يمامة، في بيان له عقب صدور الحكم، إن الحكم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية وتمهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني من قبل إسرائيل.

عبدالسند يمامة: قرار المحكمة ملزم







وأضاف رئيس الوفد أنه كان يتمني أن يشمل الحكم كامل أراضي قطاع غزة، ولكنه البداية لوقف هذا العدوان على الأشقاء الفلسطينيين.