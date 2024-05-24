الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوفد" يُرحب بقرار "العدل الدولية" بوقف الحرب فى رفح

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بالزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان على مدينة رفح الفلسطينية وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بالإجراءات التي تتخذها إسرائيل لوقف هذا العدوان.


وقال الدكتور عبدالسند يمامة، في بيان له عقب صدور الحكم، إن الحكم جاء في وقته لوقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل في حق سكان رفح الفلسطينية وتمهد الطريق لإعادة فتح معبر رفح بعد احتلاله من الجانب الفلسطيني من قبل إسرائيل.

عبدالسند يمامة: قرار المحكمة ملزم

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رئيس حزب الوفد يهنئ عمال مصر بعيدهم

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حزب الوفد يدين الاعتداءات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية


 


وأضاف رئيس الوفد أنه كان يتمني أن يشمل الحكم كامل أراضي قطاع غزة، ولكنه البداية لوقف هذا العدوان على الأشقاء الفلسطينيين.

 

 

الدكتورعبد السند يمامة الوفد محكمة العدل الدولية إسرائيل مدينة رفح

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