الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نيسان مصر تحتفل بنهاية عام من الإنجازات والنجاحات مع موزعيها المعتمدين

جريدة الدستور

◄ شريف الدسوقي: نيسان لديها بصمة صناعية فريدة في إفريقيا.. تمكنت نيسان مصر من تصدير أكثر من 7000 سيارة للأسواق الإفريقية خلال 2023

◄ محمد عبدالصمد: السنة المالية 2023 كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث تمكنا من تحقيق المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية في مصر بنسبة تتجاوز 13.5%


احتفلت نيسان مصر بختام العام المالي مع شركائها من الموزعين المعتمدين في السوق المصرية، مؤكدة  أن تواجد شبكة قوية تضم صالات العرض ومراكز خدمة متكاملة في مختلف المحافظات لعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الشركة لسلسلة من الإنجازات على مدار العام، أبرزها التربع على عرش المبيعات بحصة سوقية تجاوزت 13.5%.

تحرص نيسان مصر على تقديم أفضل الخدمات لعملائها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية وذلك من خلال شبكة تضم 16 موزعًا معتمدًا في جميع أنحاء الجمهورية. كما تُعد نيسان مصر الشركة العالمية الوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك 100% من مصنعها، خاصة أن الشركة تتمتع بقدرات تصنيعية كبيرة من خلال مصنعها لسيارات الركوب في السادس من أكتوبر والذي تصدر منه سياراتها للأسواق الإفريقية. وهو يتماشى مع هدفها الأساسي في الحفاظ على مكانتها باعتبارها الاختيار الأول للعملاء في مصر.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان إفريقيا، قائلًا: "نشهد ريادة نيسان مصر في الحصة السوقية في السوق المصرية واهتمامًا متزايدًا بتقديم تجربة متكاملة وشاملة لعملائنا. فإنّ نيسان تمتلك بصمة صناعية فريدة في أإفريقيا، حيث نمتلك مصنعين بالكامل في مصر لإنتاج سيارات الركوب وجنوب إفريقيا لإنتاج السيارات التجارية، مع شبكة فريدة من الشركاء عبر إفريقيا".

وأضاف المهندس شريف: "إننا في نيسان نضع العملاء على قائمة أولوياتنا، ونركز على تقديم نماذج وخيارات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتتماشى مع تطورات السوق، فإن نيسان من أوائل الشركات التي تدعم الصناعة المحلية، وقد نجحنا في تصدير أكثر من 7000 سيارة للأسواق الأفريقية خلال 2023، كما أطلقنا تكنولوجيا e-POWER من نيسان لتمثل بوابة للتحول للسيارات الكهربائية في إفريقيا. استعرضنا أيضًا مع وكلائنا خطة أعمال The Arc التي أطلقتها نيسان العالمية ونتطلع من خلالها لتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل"

من جانبه، يقول المهندسمحمد عبدالصمد، العضو المنتدب لنيسان مصر: "كان 2023 عامًا ناجحًا لنا بكل المقاييس، حيث تمكنا من تحقيق المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية في مصر بنسبة تتجاوز 13.5%، وذلك بفضل عائلة نيسان وشركائنا الذين عملوا لكي نصبح الاختيار الأول للعملاء في مصر. فقد شهد العام الماضي العديد من الأحداث الهامة مثل إطلاق سيارة X-TRAIL الجديدة كليًا، وإطلاق برنامج "راحة بالك مع نيسان Peace of Mind والذي يتضمن باقة متكاملة من الخدمات الشاملة للعميل، تلك الإنجازات لم يكن لها أن تتحقق إلا من خلال جهود وتفاني شبكة وكلائنا المعتمدين وجميع العاملين في نيسان مصر وروح التعاون والرغبة في التفوق. قمنا خلال الحدث أيضًا بتكريم أفضل الشركاء من حيث معايير الأداء في مجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع وغيرها بهدف إرضاء عملائنا.

يذكر أن نيسان مصر لديها شبكة قوية تضم 16 موزعًا معتمدًا و44 مركزًا (مقسمة إلى 25 مركز خدمة و35 صالة عرض) في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها في مصر.

 

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