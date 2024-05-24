الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيزة تواصل أعمال تطوير شارعى طراد النيل وجامعة الدول العربية

أعمال تطوير شارع
أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية

تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير طرق طراد النيل وجامعة الدول العربية بشكل مستمر على مدار الساعة؛ من أجل إعادة تأهيل وتطوير شارع جامعة الدول العربية، خاصة بعد رفع الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق وإنشاء محطة مترو جامعة الدول، وذلك بتوجيهات ومتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية

وتستمر أعمال التطوير والعمل على منع أي تعديات على حرم طريق طراد النيل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في إطار أعمال مشروعات تطوير الطرق بنطاق أحياء الوراق والعجوزة والدقي ومركز ومدينة أوسيم.

وشملت أعمال التطوير طريق طراد النيل والعمل على منع أي تعديات على حرم الطريق، والتعامل مع أي حالات مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وسرعة ضم المساحات الجديدة المضافة لعرض الطريق وتنفيذ أعمال التسوية والرصف لها، ومنع إلقاء المخلفات وناتج أعمال التطوير على جانبي الطريق.

مترو جامعة الدول 

كما يشهد طريق جامعة الدول العربية أعمال إعادة تأهيل وتطوير عقب رفع الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق وإنشاء محطة مترو جامعة الدول، والتي تشمل رفع كفاءة المرافق وإعادة الرصف والتخطيط المرورى وتنفيذ أعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية.

وتحرص الشركات المنفذة على الالتزام بالجداول المعلنة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات المحددة، وبأعلى معايير الجودة لسرعة عودة الحركة المرورية بالشارع بكامل طاقتها، وسرعة بدء أعمال طلاء العقارات المحيطة بميدان الكيت كات لمواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها ميادين المحافظة.

وكان قد بدأ خلال الأيام القليلة الماضية التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C" لمترو الأنفاق، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطـات: 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور، ومحطة علوية هي جامعة القاهرة، بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة- التكييف- التهوية- مكافحة الحريق) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها، وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

مترو جامعة الدول أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية محافظة الجيزة جامعة الدول العربية طراد النيل مترو الأنفاق

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