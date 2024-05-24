الفيلم الفلسطيني "إلى أرض مجهولة" في مهرجان كان

من خلال شركة ميتافورا للإنتاج الفني شارك الفيلم الفلسطيني "إلى أرض مجهولة" للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل، في مسابقات الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي وتحديدا في مسابقة "نصف شهر المخرجين" المخصصة للأفلام الروائية الطويلة الأولى.

يروي الفيلم الواقع المأساوي للصديقين، شاتيلا وفاتح، وهما لاجئان فلسطينيان من عين الحلوة، تقطعت بهما السبل في أثينا ويحلمان بالهرب إلى شمال أوروبا وحياة أفضل. ويقع الصديقان في خديعة يفقدان إثرها المبلغ المالي المخصص للهجرة، لينجرفا في سلسلة من الأحداث غير المتوقعة لاسترجاع المبلغ، وليجد شاتيلا نفسه في آخر المطاف مضطرًا إلى الاختيار بين حريته أو صداقته مع فاتح.

وعرض الفيلم بالامس ضمن فعاليات المهرجان ولاقى احتفاء كبيرا وتصفيقًا حادًا من الجمهور، مع العلم بأن أحد أبطال العمل هو الممثل الشاب محمود بكري ابن الممثل والمخرج الفلسطيني الكبير محمد بكري.