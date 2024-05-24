أيمن الرقب لـ "الشاهد": مصر سبب تغيير الموقف الفرنسي تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن أحداث 7 أكتوبر أجبرت كل من لا يتابع القضية الفلسطينية على متابعتها.

وأضاف الرقب خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه برغم كل التعتيم ومنع الإعلام أن يصل إلى العالم، إلا أن الاعلام المصري لعب دورا مهما جدا، فكل منصات الإعلام المصري المرئية والمسموعة وحتى الرقمية كانت مفتوحة لنقل الرواية الفلسطينية ومن ثم تم نقلها إلى كل العالم.

وأوضح أن تغيير الموقف الفرنسي نتج عن الموقف المصري والقناعات المصرية، حتى قبل عدة أيام، تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن الأحداث التي وقعت حتى اللحظة لم تكن بسبب أحداث 7 أكتوبر، فالاحتلال الإسرائيلي يعتدي على الشعب الفلسطيني قبل 7 أكتوبر، والشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال قبل 7 أكتوبر، وقد آن الأوان للعالم أن يقول كفى احتلالا وآن الأوان للعالم من أن يفيق من عملية الدعم المطلق للاحتلال الإسرائيلي.