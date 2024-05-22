رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقطاعين الشرقي والشمالي

واصل المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقطاعين الشرقي والشمالى بالمدينة، بهدف الاطلاع على آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب تنفيذها.

رافق رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المهندس محمد عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز للطرق، والمهندس راضي خليل، معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشرقي، ومديرو الإدارات المعنية.

وتفقد "النجار" في جولته الحي المتميز بالقطاع الشرقي، للوقوف علي الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة والاطلاع على نسب التنفيذ.

وفى سياق متصل، تفقد " النجار" القطاع الشمالي لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على مستوى النظافة والزراعة.

وشدد " النجار" على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروعات فى أقرب وقت ممكن مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية والتنظيم والأمان.

"الإسكان" تنفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول قيام الوزارة بتأسيس شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها، مؤكدة أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.



وناشدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع وسائل الإعلام، والمواطنين، الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية التى تتيحها الوزارة، مؤكدة أنها غير مسئولة عن أى تصريحات تنشرها وسائل الإعلام، وتكون غير صادرة عن المصادر الرسمية بالوزارة.



وأكدت وزارة الإسكان، أنها تعمل من خلال الجهات التابعة لها، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على توفير مختلف الوحدات السكنية بأنماطها المتنوعة، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهناك أدوات معلومة ومعروفة للحصول على تلك الوحدات، والتى استفاد منها مئات الآلاف من المواطنين.