مصر تُشارك في معرض "Hospitalar" بالبرازيل لتعزيز سوق الصناعات الطبية بأمريكا اللاتينية

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بجناح فى معرض Hospitalar بالبرازيل في دورته التاسعة والعشرين، لمدة 5 أيام بمدينة ساوباولو البرازيلية، وتنطلق فعالياته اليوم، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، شريف الماوردي، إن المعرض يعد ملتقى لعدد كبير من المستثمرين والمصدرين والمستوردين المهتمين بقطاع الرعاية الصحية والذي تنظمه شركة Informa plc بمركز ساوباولو للمعارض والمؤتمرات بمساحة عرض تزيد عن 100000 متر مربع بمشاركة ما يقرب من 1200 شركة من 30 دولة، ضمن سلسلة من المعارض المتخصصة التي تحرص الهيئة المصرية للمؤتمرات علي المشاركة فيها من أجل مواكبة آخر التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكد الماوردي، أن مشاركة مصر في معرض Hospitalar، الذي يقام حاليًا في مدينة ساوباولو البرازيلية، تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية لفتح أسواق جديدة لقطاع الصناعات الطبية المصرية، لا سيما في دولة البرازيل، التي تُعد بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية ذات الأسواق الواعدة.

تنويع الأسواق المصرية لتصدير المنتجات الوطنية

أوضح الماوردي أن توجيهات القيادة السياسية تركز على ضرورة تنويع الأسواق المصرية لتصدير المنتجات الوطنية، خاصةً في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل قطاع الصناعات الطبية، وتأتي مشاركة مصر في معرض Hospitalar لتجسيد هذه التوجيهات على أرض الواقع.

أكد إلى أن أختيار البرازيل لاستضافة معرض Hospitalar يُعد فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجال الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع، كما تُمثل البرازيل بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية، التي تتمتع بأسواق كبيرة وواعدة.

تابع أن مشاركة مصر في المعرض تُمثل فرصة لتعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجال الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مختلف الأسواق العالمية.

تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية

ولفت الماوردي إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تمتلك العديد من الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال، والتي تُنتج أدوية عالية الجودة بأسعار تنافسية، كما تتمتع مصر بوجود كوادر بشرية مؤهلة وخبيرة في هذا المجال.

أكد أن المعرض يُعد فرصة لعرض أحدث المنتجات والخدمات الطبية المصرية، واكتساب ثقة العملاء الجدد في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مصر تشارك في المعرض بجناح ضخم يضم العديد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

هيكل العرض الخاص بمعرض Hospitalar

أوضح الماوردي أن هيكل العرض الخاص بالمعرض يشمل:

- موزعون وموردون معدات المستشفيات والتكنولوجيا الطبية

- معدات المختبر والأدوية

- العلاج الطبيعي

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- المشاريع والمنشآت

- المستوصف والمراقبة والصدمات

- الأدبيات الصحية المتخصصة

ويعد المعرض فرصة سانحة للشركات المصرية لعقد شراكات مع نظائرها من الشركات البرازيلية والعالمية المشاركة في المعرض، مما سيساهم في تعزيز تواجدها في سوق الصناعات الطبية بأمريكا اللاتينية.

ما هو معرض Hospitalar؟

‏"Hospitalar" هو معرض تجاري رائد في مجال الرعاية الصحية في أمريكا اللاتينية، حيث عزز مكانته على مدى أكثر من 30 عامًا من التاريخ، وأصبح واجهة الاتصال الرئيسية بين مجتمعات الرعاية الصحية المختلفة، ما يوفر فرصًا فريدة للأعمال والتواصل وتبادل المعرفة طوال الحدث الذي يستمر لمدة 5 أيام.