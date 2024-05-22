الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز

السفير محمد حجازى لـ"الشاهد": نتنياهو مطالب بالإجابة عما حدث فى 7 أكتوبر

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هذه المرحلة الخاصة بالقضية الفلسطينية تعتبر مرحلة أمنية عسكرية لها رجالها، ولكن المرحلة السياسية أيضًا ليست بعيدة مشيرًا إلى الدور المصري للتهدئة بين حماس وإسرائيل أملًا للوصول حل، والذى سيتحقق بتبادل الأسرى وتثبيت وقف إطلاق النار حتى ولو لفترة مؤقتة.

وأضاف السفير محمد حجازي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه يجب كسر هذه الدائرة الجهنمية من القتل والعنف التي تعتبر طريقة تفكير، فإذا ما أخرجنا الإسرائيليين من هذه المساحة العنيفة، قد تسقط الحكومة الإسرائيلية لأن اليمين الإسرائيلي المتطرف سيخرج منها، وقد تقود المشهد إلى ديناميكيات جديدة.

وأوضح أن نتنياهو مطالب بأن يُجاوب أمام حكوماته عما حدث في السابع من أكتوبر، وهذا الحساب قد يكون عسيرًا.

السفير محمد حجازي برنامج الشاهد القضية الفلسطينية حماس إسرائيل

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