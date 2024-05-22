اليوم.. القطاع السياحى ينتخب ممثليه فى مجالس الغرف السياحية

يحدد القطاع السياحي ممثليه في مجالس إدارات الغرف السياحية فتنعقد اليوم الأربعاء انتخابات الغرف السياحية وفقا لما جاء بالمادة (٣٠) من قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وتأتي هذه الانتخابات بعد سنوات من قرارات لجان تيسير الأعمال للغرف السياحية منذ عهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة السابق.

وقد قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار باصدار قراره رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ في ١٥ فبراير الماضي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث ورد باللائحة أن تعقد الغرف والاتحاد الجمعيات العمومية واجراء الإنتخابات في النصف الأول من العام المالي.

وقد تم على أساسها حل محل مجالس تسيير الأعمال بالغرف السياحية الخمس وهم غرفة شركات السياحية وغرفة المنشات الفندقية وغرفة المنشات السياحية وغرفة السلع السياحية وغرفة الغوص.

وتنعقد الجمعية العمومية للغرف السياحية في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم يتم بعد ذلك اجراء الانتخابات ويكون إجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل فإذا

لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الإجتماع صحيحًا بحضور عشرة أعضاء الجمعية العمومية على الأقل؛‏ وتبدأ الإنتخابات لأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وفي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة يتم انتخاب عضوان يمثلان شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق على إجراء

الانتخابات، وعضو واحد يمثل شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال أكثر من 50 مليون جنيه في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات، وأربعة أعضاء 'يمثلون شركات السياحة العامة الفئة (أ) التي حققت حجم أعمال 50 مليون جنيه فأكثر في العام المالي السابق على اجراء الانتخابات من نشاط السياحة المستجلبة، وعضو واحد يمثل شركات السياحة الفئة (ب)» (ج)".