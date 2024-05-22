حجازى لـ"الشاهد": مصر تعاملت مع الحرب الإسرائيلية بـ"دبلوماسية حكيمة" (فيديو)

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: "نحن أمام أكثر المشاهد تعقيدا في التاريخ السياسي الحديث، كما أن جميع القوى العظمى تركز كافة طاقاتهم وتدخلاتها على منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا قطاع غزة، فضلا عن مساندتهم الكبيرة لدولة الاحتلال من خلال إمدادهم بطاقة مساعدات ضخمة".

وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "الدولة المصرية أدركت المخاطر الاستراتيجية المحيطة بمشهد الحرب الإسرائيلية على غزة، لذا عملت الإدارة المصرية على تكوين رؤية متكاملة ومجتمعة في أجهزة الدولة، لتحقيق هذا الأمر بطريقة استراتيجية ودبلوماسية".

وتابع: "مع هذا الكم من الضحايا الذين سقطوا في الحرب الإسرائيلية على غزة، علينا أن نبقي المساحة التي تتحرك فيها الدبلوماسية المصرية، وفقا لقواعد وإدارة ومصالح مصرية تضع في اعتبارها الحق الفلسطيني، والدفاع عن القضية الفلسطينية كحق أصيل ومبدأ قيم في سياسة مصر الخارجية، ولكن تضع أيضا المخاطر الإقليمية التي ربما تكون قد غابت عن البعض، حيث أن اليمين الإسرائيلي يسعى إلى تصفية القضية من خلال التهجير القسري للفلسطينين".