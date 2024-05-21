الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علاقات دولية: كلمة مندوب مصر بالأمم المتحدة حملت الكثير من الرسائل التحذيرية للمجتمع الدولي

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن كلمة مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام المجلس الأمن حملت الكثير من الرسائل التحذيرية للمجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل ضد العمليات الانتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة تنفيذ مخططتها باستخدام سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف الدكتور حامد فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن كلمة مندوب مصر بالأمم المتحد كانت كاشفة للعوار في النظام الدولي باعتبار أن ما يحدث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم إسرائيل بشكل فج يمثل عقبة رئيسية أمام صناعة السلام في الشرق الأوسط، وبدلا من أن تقوم الإدارة الأمريكية باعتبارها أكبر دولة في العالم للتحرك باتجاه وقف العدوان على قطاع غزة، نرى أنها تقوم بتحركات تضعف الموقف الفلسطيني وتضعف الجهود الفلسطينية التي ترمي وبشكل قاطع إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وعدم اقبال اسرائيل على تنفيذ مخططتها بتهجير الفلسطينيين.

مندوب مصر بالأمم المتحدة كلمة مندوب مصر مجلس الأمن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. جهود مكثفة للسيطرة على حريق بمصنع أدوية بأكتوبر

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

مصطفى عطية الفائز بجائزة المبدع الصغير: أنشأت موقعًا إلكترونيًا يركز على الثقافة

بيان مشترك بين الأوقاف والإعلام والصحفيين بشأن تصوير الجنازات

"الباز" يكشف سر ادعاءات إسرائيل بتنسيقها مع مصر العملية العسكرية فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى