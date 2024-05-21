أستاذ علاقات دولية: كلمة مندوب مصر بالأمم المتحدة حملت الكثير من الرسائل التحذيرية للمجتمع الدولي

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن كلمة مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام المجلس الأمن حملت الكثير من الرسائل التحذيرية للمجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل ضد العمليات الانتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة تنفيذ مخططتها باستخدام سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف الدكتور حامد فارس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن كلمة مندوب مصر بالأمم المتحد كانت كاشفة للعوار في النظام الدولي باعتبار أن ما يحدث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم إسرائيل بشكل فج يمثل عقبة رئيسية أمام صناعة السلام في الشرق الأوسط، وبدلا من أن تقوم الإدارة الأمريكية باعتبارها أكبر دولة في العالم للتحرك باتجاه وقف العدوان على قطاع غزة، نرى أنها تقوم بتحركات تضعف الموقف الفلسطيني وتضعف الجهود الفلسطينية التي ترمي وبشكل قاطع إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وعدم اقبال اسرائيل على تنفيذ مخططتها بتهجير الفلسطينيين.