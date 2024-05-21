الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر" يستعرض مراحل صناعة الرخام والجرانيت فى "شق التعبان" (فيديو)

الكونتينر
الكونتينر

قال الفنان أحمد داود، خلال تفقده مراحل تصنيع الرخام والجرانيت بكامل أحجامه وأشكاله داخل مصنع "مودرن ماربيل" بمنطقة "شق التعبان"، إن فكرة المصنع بدأت بمجموعة من الشباب، الذين قرروا أن ينحتوا مستقبلهم في الجبل، ويعملوا في صناعة مصرية بدأت منذ 7 آلاف عام.

وأضاف داود، خلال تقديمه برنامج "الكونتينر"، المذاع  عبر فضائية "دي إم سي": "هناك مصنعان تابعان للمجموعة، وبهما حوالي 500 عامل، كما أن مساحة المصنع تصل إلى 25 ألف متر مربع، ونجح المصنع في تصدير المنتجات إلى 64 دولة حول العالم".

وأشار أيضًا إلى أن منطقة "شق التعبان" سميت بهذا الاسم؛ لأنها منطقة كبيرة لا يوجد لها سوى طريق دخول واحد وطريق خروج واحد، ما يشبه المكان الذي يسكنه الثعبان.

الفنان احمد داوود مراحل تصنيع الرخام الرخام الجرانيت مراحل تصنيع الرخام والجرانيت مودرن جروب الكونتينر شق التعبان

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